Scoutismo: Agesci, da sabato a Bracciano il 43° Consiglio generale sul tema “Una porta aperta alla luce”

Dal 29 aprile al 1 maggio l’Associazione guide e scouts cattolici italiani (Agesci) si riunirà come di consueto a Bracciano (Roma) per i lavori del 43° Consiglio generale, il suo organo legislativo. Partecipano responsabili, assistenti ecclesiastici e delegati di tutte le regioni d’Italia. Per la prima volta nella storia associativa il prato di Bracciano vedrà anche la presenza di capi in rappresentanza di tutte le zone territoriali d’Italia. Tema dell’incontro, “Una porta aperta alla luce”. Da quest’anno il Consiglio generale è chiamato ad elaborare e approvare le strategie nazionali d’intervento: ambiti o idee di riferimento, indirizzati a tutti i livelli dell’associazione, che ispireranno la politica associativa verso l’esterno; le scelte e l’azione educativa di tutti i livelli (gruppo, zona, regione, nazionale). Importante sarà la verifica di eventi significativi svolti nell’ultimo anno come il Festival bambino, “Da Lampedusa al Brennero” e soprattutto il convegno del centenario lo scorso gennaio ad Assisi. Si svolgeranno le elezioni per la presidente del Comitato nazionale, l’incaricato nazionale all’organizzazione e l’incaricata nazionale alla branca lupetti e coccinelle. Sarà possibile seguire il Consiglio generale su Twitter con #CG17 . L’Agesci è nata nel 1974 dalla fusione delle Associazioni scout cattoliche Asci (maschile) e Agi (femminile). Ad oggi conta 185 mila aderenti, di cui circa 30 mila sono educatori, ed è organizzata in oltre 2.000 gruppi locali.