Sale della comunità: Milano, il 3 maggio si presenta il volume “I nuovi Cinema Paradiso”

Verrà presentato mercoledì 3 maggio, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il volume “I nuovi Cinema Paradiso – Cultura, territori e sostenibilità delle Sale della comunità” (edizione Vita e Pensiero). L’evento, in programma dalle 16, è organizzato dall’Acec (Associazione cattolica esercenti cinema) e vedrà la partecipazione, oltre agli autori Alberto Bourlot e Mariagrazia Fanchi, di mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, don Adriano Bianchi, presidente nazionale Acec, Lionello Cerri, produttore cinematografico e Ceo di “spazioCinema”, Francesco Giraldo, segretario generale Acec, Ruggero Eugeni, direttore Almed, e Fabrizio Fiaschini, presidente Federgat. Modererà il giornalista Alessandro Zaccuri. “Il libro – si legge in una nota – raccoglie i risultati di una ricerca promossa dall’Acec e svolta dall’Università Cattolica” che “ha coinvolto ben 272 responsabili di Sale della comunità e 168 parroci in tutta Italia, offrendo un’immagine ricca e aggiornata di questa realtà paradigmatica”. “In un quadro di contrazione dell’esercizio cinematografico – prosegue la nota – le Sale della comunità sembrano aver trovato un equilibrio, un modello di sostenibilità che si manifesta sia nella resistenza nel tempo (il 33% opera da 41-60 anni e addirittura il 17% è attivo da più di 60 anni), sia in un’estensione della rete: l’11% delle Sale censite sono state aperte (o riaperte) negli ultimi 10 anni”. A partire dai risultati della ricerca, il volume ospita anche una serie di riflessioni sul futuro del cinema in Italia con i contributi di Federico di Chio, Fabrizio Fiaschini, Carlo Fontana, Silvano Petrosino, Luigi F. Pizzolato, Bruno Zambardino e la postfazione di mons. Dario Edoardo Viganò.