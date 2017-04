Politica: Card. Parolin, serve “rinnovata consapevolezza” dei “valori condivisi”

La ricostruzione di una nuova classe politica “può partire soltanto da una rinnovata consapevolezza di quelli che sono i valori che devono essere alla base di ogni convivenza civile”. Viceversa, “se non c’è una forte coscienza che la politica non è soltanto una gestione immediata della ‘cosa pubblica’, ma è la costruzione della ‘Città’ come tale” e che “alla base di tutto debbano esserci dei valori condivisi”, sarà “difficile compiere quest’opera di ricostruzione e quindi anche un’opera di educazione, per esempio nei confronti dei giovani”, per “ritrovare la passione della politica”. Lo afferma il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, in un’intervista al settimanale diocesano di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, L’Ancora. “Per i cristiani – ricorda Parolin – la politica è sempre stata, come diceva il beato Paolo VI, una delle espressioni più alte della carità, quindi bisogna invogliare i giovani a impegnarsi per il bene comune, impegnarsi per gli altri, per la costruzione di una città che sia solidale e che sappia mettere al primo posto le esigenze della persona e della sua dignità, con attenzione alle persone più povere ed emarginate”.