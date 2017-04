Papa Francesco: domenica 7 maggio a San Pietro ordina 10 sacerdoti

Il 7 maggio, quarta domenica di Pasqua, alle ore 9.15, il Papa celebrerà la Messa nella basilica vaticana e conferirà l’ordinazione presbiterale a dieci diaconi. A darne notizia è oggi l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche pontificie. Concelebreranno con il Papa il cardinale Agostino Vallini, vicario generale per la diocesi di Roma, il vicegerente, i vescovi ausiliari, i superiori dei seminari interessati e i parroci degli ordinandi. Saranno sei – informa il Vicariato di Roma – i nuovi sacerdoti per la diocesi di Roma, cui si aggiungeranno altri quattro candidati di altre diocesi e di alcuni istituti religiosi. La maggior parte dei diaconi che verranno ordinati proviene dal Pontificio Seminario Romano Maggiore: Andreas Biancucci, Mattia Pica e Gabriele Vecchione, nati a Roma; Dario Loi, nato a Bologna. Gli altri due candidati provengono dal Collegio diocesano Redemptoris Mater: Rolando Francesco Rizzuto, nato a Cosenza e Alfonso Torres Elias, nato a Città del Messico. Quest’ultimo compie 36 anni ad agosto, mentre gli altri diaconi hanno tutti meno di trent’anni. A loro si aggiungono Andrea Bonfanti, della Congregazione dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia, nato a Merate nel 1979; Octavio Angel Jìmenez Bello, della Famiglia dei Discepoli, nato a Flor de cantu, in Perù, nel 1983; David Behbud Mustafayev, della Prefettura apostolica dell’Azerbaigian, nato a Mingecevir, in Azerbaigian, nel 1982; e Aniello Nappo, della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, nato a Nocera inferiore, in provincia di Salerno, nel 1989.