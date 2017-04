Papa Francesco: a Papal Foundation, il mondo “ha grande bisogno della nostra testimonianza del messaggio di speranza” del Vangelo

“Il mondo odierno, spesso segnato dalla violenza, dall’avidità e dall’indifferenza, ha grande bisogno della nostra testimonianza del messaggio di speranza nella forza redentiva e di riconciliazione dell’amore di Dio, che promana dal Vangelo”. Così papa Francesco si è rivolto questa mattina ai membri della Papal Foundation, ricevuti in udienza nel corso della loro visita annuale a Roma. “Sono grato – ha aggiunto Francesco – per il vostro proposito di aiutare gli sforzi della Chiesa nel proclamare tale messaggio di speranza fino ai confini della terra e di lavorare per il progresso spirituale e materiale dei nostri fratelli e delle nostre sorelle nel mondo, specialmente nei Paesi in via di sviluppo. Ciascuno di noi, come membro vivo del Corpo di Cristo, è chiamato a promuovere l’unità e la pace della famiglia umana e di tutti coloro che la compongono, secondo la volontà del Padre, in Cristo”. Dal Papa, quindi, la richiesta “quale parte essenziale del vostro impegno” di “pregare per le necessità dei poveri, per la conversione dei cuori, la diffusione del Vangelo e per la crescita della Chiesa nella santità e nello zelo missionario”. “E vi chiedo, per favore, di non dimenticarvi – ha concluso – di pregare per me”.