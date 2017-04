Museo diocesano: Genova, oggi convegno di presentazione di 4 nuove sculture lignee del ’700

Quattro nuove opere entrano nel percorso espositivo del Museo diocesano di Genova. Si tratta di quattro sculture lignee genovesi di fine Settecento raffiguranti la Preghiera nell’orto, Cristo alla colonna, Ecce homo e la Pietà, di proprietà della Congregazione delle suore domenicane di Santa Caterina da Siena, che erano conservate nel convento di Genova Quinto. Grazie alla collaborazione tra diversi enti (tra cui Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, la Regione Liguria e il suo Laboratorio di restauro, l’Arcidiocesi di Genova con l’Ufficio beni culturali e il Museo diocesano) è stato possibile progettare e realizzare il recupero e la successiva esposizione al pubblico dei quattro rilievi lignei che giungeranno ad arricchire il percorso museale. L’intervento di restauro è stato reso stato possibile grazie al progetto di crowfounding del Museo diocesano intitolato “La Bellezza è un dono”. Per presentare le nuove opere, oggi pomeriggio (ore 16.30, Sala Fieschi del Museo) si terrà un convegno dal titolo “La Passione in rilievo. Scultura lignea genovese di fine Settecento”, al quale parteciperanno i responsabili e i curatori del progetto di restauro. Per informazioni ulteriori info@museodiocesanogenova.it.