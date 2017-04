Manovrina: Falabella (Fish), “nessuna reintegrazione dei Fondi sociali. Clima a dir poco imbarazzante”

“La vicenda dei Fondi sociali e del loro aumento, poi del loro taglio, quindi della loro reintegrazione, degli accordi fra Stato e Regioni per recuperare la dovuta capienza sembra non avere mai fine ingenerando un clima a dir poco imbarazzante”. Così Vincenzo Falabella, presidente della Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish), si esprime relativamente alla cosiddetta “manovrina”, il decreto legge 50/2017 approdato all’esame della Camera dei deputati. “Ci si aspettava che nel maxi-decreto il Governo avrebbe realmente previsto 210 milioni di euro per integrare i recenti tagli che hanno ridotto a un terzo il Fondo nazionale per le politiche sociali e i 38 milioni per garantire l’assistenza e il trasporto degli alunni con disabilità nel prossimo anno scolastico”, si legge in una nota, nella quale si evidenzia che “queste almeno erano le promesse che il Governo, e in particolare il Mef, avevano assunto con le Regioni affinché queste da parte loro integrassero il Fondo per la non autosufficienza per 50 milioni di euro riportandolo a 500. Ma niente di tutto ciò”. “Oltre ad augurarci che il Parlamento ripari a questa bizzarra dimenticanza, restituendo un senso alla lealtà dei confronti istituzionali, confidiamo – auspica Falabella – che le Regioni, forti della lacuna del Governo, ritirino la loro disponibilità frutto di una specifica e documentata intesa”. La preoccupazione maggiore è dovuta all’ipotesi che manchino le risorse per garantire il diritto allo studio delle persone con disabilità: “Su questo, con più forza, la Fish darà battaglia – conclude il presidente – se necessario anche nelle aule dei tribunali”.