Giovani: card. Maradiaga, “la politica deve pensare al bene comune”

“Pensare al bene comune, che è uno dei principi-cardine della dottrina sociale della Chiesa”. È questa, per il cardinale Oscar Andres Rodríguez Maradiaga, la priorità della politica. “Ci sono tanti protagonisti della politica che pensano solo al benessere di alcuni gruppi, ma non al bene comune”, la denuncia del porporato durante l’incontro promosso oggi, a Roma, dalla Pontificia Università Lateranense, sul tema: “Un Sinodo per i giovani. Percorsi, domande, attese. La Pul si confronta con le prospettive giovanili”. Le risorse per il cambiamento del futuro possono venire proprio dai giovani, dichiara Maradiaga a “Lateran tv”, l’emittente dell’ateneo. “Avanti!”, l’invito alle nuove generazioni: “Sembra un’impresa impossibile, ma quando ci sono tanti giovani che hanno tanti ideali e che non cercano solo se stessi ma vogliono cambiare la comunità, la politica cambierà”.