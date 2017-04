Giovani: Boschi (sottosegretario), “aiutateci a cambiare la politica”

“Aiutateci a cambiare la politica, cominciando a cambiare voi insieme a noi!”. È l’appello lanciato da Maria Elena Boschi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, durante l’incontro promosso oggi, a Roma, dalla Pontificia Università Lateranense sul tema: “Un Sinodo per i giovani. Percorsi, domande, attese. La Pul si confronta con le prospettive giovanili”. “È necessario che sempre più giovani sentano la politica come un’esperienza a loro vicina, bella, un’occasione di servizio alla comunità”, dichiara Boschi in un’intervista rilasciata a “Lateran tv”, l’emittente dell’ateneo: “Solo così si può superare il disincanto”. “Abbiamo bisogno che i giovani oggi si impegnino in politica: abbiamo bisogno della loro competenza, intelligenza, energia”, conclude il sottosegretario.