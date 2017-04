Formazione: Pont. Ateneo S. Anselmo, primo corso di specializzazione in “Scienza politica e spiritualità”

“Incoraggiare a una ripresa di valori umani, far acquisire una consapevole autonomia di pensiero che conduca ad una edificazione dell’umanità, ad un rinnovato umanesimo”. Questo l’obiettivo del primo Corso di alta specializzazione in “Scienza politica e spiritualità”, promosso dalla specializzazione di Teologia spirituale della Facoltà di Teologia e dalla Facoltà di Filosofia del Pontificio Ateneo S. Anselmo. Il corso – informano gli organizzatori – si baserà su un percorso di studi multidisciplinare, puntando a “formare futuri esperti nei campi delle assemblee legislative, in grado di assumere funzioni di responsabilità, di salvaguardia dei diritti umani, di comprendere ed analizzare i processi giuridico-istituzionali, politico-economici, sociologici, filosofici, di comunicazione, al fine di farsi promotori di un processo che veda l’affermazione dei principi democratici nazionali e internazionali”. Il Corso è annuale, e prevede 108 ore di lezioni frontali, ripartite in 9 Moduli Didattici: la spiritualità nell’orizzonte esistenziale dell’umanità (prof. Bernard Sawicki); multiculturalità e laicità (prof. Giuseppe Mazza); biopolitica (prof. Philippe Nouzille); dialoghi sull’Europa e la comunità internazionale (prof. ssa Raffaella Raffa); etica del politico (prof. Stefano Biancu); politica e spiritualità (prof. Matteo Monfrinotti); sociologia e spiritualità della comunicazione politica (prof. ssa Maria Francesca Carnea); mistica, politica e filosofia (prof. Stefano Oliva); aspetti spirituali per l’economia (prof. Bernardino Manzocchi). Previsti, inoltre, interventi ed incontri con rappresentanti del mondo della politica, delle istituzioni amministrative, della cultura, del pensiero politico-spirituale. Le iscrizioni al corso, che si svolgerà dal 6 ottobre 2017 al 15 giugno 2018, termineranno il 30 settembre 2017. Al termine verrà rilasciato Diploma congiunto dalla Facoltà di Filosofia e dall’Istituto di Teologia Spirituale della Facoltà di Teologia del Pontificio Ateneo S. Anselmo.