Famiglia: Cei, da domani ad Assisi la XIX Settimana nazionale di studi sulla spiritualità

“’Strade di felicità’ nell’alleanza uomo-donna (Amoris Laetitia 38)” è il tema della XIX Settimana nazionale di studi sulla spiritualità coniugale e familiare che si apre domani ad Assisi (Domus Pacis – fino al 1° maggio) per iniziativa dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei. Circa 500 i partecipanti, fra sacerdoti e coppie di sposi responsabili per la pastorale della famiglia nelle varie diocesi d’Italia. Ad introdurre i lavori domani pomeriggio sarà don Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio Cei, con Tommaso e Giulia Cioncolini, coppia di sposi collaboratori del suddetto Ufficio. A seguire (ore 17) il confronto tra mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, e Alberto Melloni, docente di storia del cristianesimo all’Università di Modena – Reggio Emilia, sul tema “Strade di felicità per uomini e donne del XXI secolo”. Alle 21.15 il cardinale arcivescovo di Ancona Edoardo Menichelli presiederà una veglia di preghiera nella basilica di Santa Maria degli Angeli. Sabato 29 si parlerà di Abramo e Sara icona di felicità, di Amoris Laetitia nel solco di Gaudium et spes, di ferite nel matrimonio. Tra i relatori mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola; Maurizio Gronchi, docente di cristologia presso la Pontificia Università Urbaniana; Manuel Jesus Arroba Conde, preside dell’Istituto Utriusque Iuris presso la Pontificia Università Lateranense. Domenica e lunedì sono in programma dieci workshop su temi di concreta attualità familiare come il “per sempre”, il vivere la fertilità, l’educazione dei figli, l’accoglienza della fragilità, le famiglie ferite. La sintesi dei workshop è affidata a don Gentili e ai coniugi Cioncolini. Le Messa di domenica sarà celebrata da mons. Mario Meini, vescovo di Fiesole e vicepresidente della Cei. Mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia, celebrerà la Messa conclusiva, lunedì 1° maggio alle 11.15.