Egitto: Tajani (Parlamento Ue) incontra il Gran Mufti Shawki Allam. “Chiesto un impegno per fermare attacchi ai cristiani”

(Bruxelles) “Ho avuto un incontro molto costruttivo con il Gran Mufti d’Egitto. Voglio esprimere il mio pieno sostegno all’Egitto e assicurare che il Parlamento europeo è al suo fianco dopo gli attacchi che hanno scosso il Paese all’inizio di questo mese”. Lo afferma il presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani, che oggi ha incontrato il Gran Mufti Shawki Allam. Un incontro di particolare interesse sia per le delicate vicende interne del Paese africano sia per l’imminente visita di Papa Francesco (28-29 aprile). “L’Egitto è un partner-chiave della lotta contro il terrorismo”, aggiunge Tajani, che sottolinea gli sforzi di Shawki Allam “per promuovere il dialogo” e per “il rispetto della diversità culturale e religiosa”. “Gli ho chiesto un impegno anche per fermare gli attacchi contro i cristiani e le altre minoranze religiose in Egitto”.