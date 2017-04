Disabili: a maggio prima visita del rapporteur speciale dell’Onu in Corea del Nord

Catalina Devandas-Aguilar, rapporteur speciale delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, si recherà in visita ufficiale alla Repubblica democratica popolare di Corea dal 3 al 8 maggio per conoscere la situazione delle persone con disabilità nel Paese, con particolare attenzione ai bambini disabili. Si tratta della prima visita nel paese di un esperto indipendente designato dal Consiglio dei diritti dell’uomo dell’Onu. “La mia imminente visita in Corea del Nord rappresenta un’occasione fondamentale per conoscere di prima mano le realtà nazionali, le leggi, le politiche e i programmi riguardanti le persone con disabilità, nonché le sfide e le opportunità che il governo affronta nell’attuazione della Convenzione”, afferma Devandas-Aguilar, ricordando la ratifica della Repubblica nordcoreana della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità nel dicembre 2016. La rapporteur Onu incontrerà rappresentanti di governo, funzionari delle Nazioni Unite, organizzazioni umanitarie internazionali, la Federazione coreana per la protezione dei disabili e altre organizzazioni del settore; visiterà Pyongyang e la provincia del sud Hwanghae. L’8 maggio alle 16 Devandas Aguilar terrà una conferenza stampa presso l’Hotel Koryo a Pyongyang per condividere con i media le sue osservazioni preliminari sulla visita; nel marzo 2018 presenterà una relazione esaustiva al Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni unite, con le sue conclusioni e raccomandazioni.