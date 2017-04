Diocesi: Trento, il “grazie” del vescovo Tisi ai gesuiti

“Lo scioglimento della vostra comunità ci rende tutti più tristi. A voi, fratelli gesuiti, voglio rivolgere un grande ”grazie’ per il bene che avete fatto in tanti anni, anticipando i tempi di una Chiesa in uscita, coraggiosa e profetica”. Così l’arcivescovo Lauro Tisi esprime il rammarico per la notizia dello scioglimento della comunità dei gesuiti di Trento, a lui comunicata nei giorni scorsi dal responsabile, padre Alberto Remondini. “Vi salutiamo – aggiunge don Lauro – con una promessa: la salutare provocazione generata dalla vostra presenza rimarrà, attraverso la Fondazione sant’Ignazio, come un faro per la nostra comunità. Ci avete indicato una strada: con l’aiuto di Dio, vogliamo continuare a percorrerla. Buon cammino a ciascuno di voi!”.