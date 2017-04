Diocesi: Roma, sabato 6 maggio secondo appuntamento del Forum degli studenti universitari

Sarà dedicato al tema “Protagonisti nella storia. Lo studio come passione, vocazione, missione” il secondo appuntamento del Forum degli studenti universitari, promosso dall’Ufficio per la pastorale universitaria del Vicariato di Roma. L’incontro, che coinvolgerà giovani provenienti da tutti gli atenei della Capitale, si terrà sabato 6 maggio, dalle 8.15, nell’aula magna dell’Università Luiss “Guido Carli”. Dopo un momento di preghiera e i saluti del prorettore della Luiss Roberto Pessi, i lavori saranno aperti dalla relazione introduttiva di Marco Guzzi, docente presso la Pontificia Università Salesiana. Seguiranno i lavori di gruppo, per i quali i partecipanti si suddivideranno in 13 aree disciplinari: dalla filosofia alle scienze biomediche, dall’economia alle scienze politiche e sociali, dalla comunicazione al diritto, dalle arti alla teologia. Nel pomeriggio, il confronto proseguirà con il dialogo degli studenti con monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo ausiliare di Roma e delegato per la Pastorale universitaria. Il vescovo presiederà poi alle 16.45 la celebrazione eucaristica che chiuderà la giornata. “Questo nuovo Forum – spiega mons. Leuzzi – ha un obiettivo ambizioso e coraggioso: invitare i giovani a essere protagonisti nella società contemporanea mettendo in gioco i propri talenti”. “Lo studio diventa allora fondamentale – conclude – perché proprio all’università si delinea la loro personalità futura e la preparazione a essere uomini e donne responsabili della società di domani”.