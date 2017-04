Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, il 4 maggio convegno su “Suicidio: un grido di vita” per i 15 anni di “Sostegno al telefono”

In occasione del quindicesimo anniversario di attività del “Sostegno al telefono”, servizio dedicato alle persone in crisi bisognose di consiglio e di una voce amica, la Caritas di Bolzano-Bressanone promuove per martedì 4 maggio il convegno “Suicidio: un grido di vita”. L’iniziativa, in programma alle ore 20 presso l’Academy della Cassa di Risparmio a Bolzano, vedrà la partecipazione dell’olandese Viktor Staudt che, a causa di un tentato suicidio, ha perso 17 anni fa entrambe le gambe. “La scelta – si legge in una nota – è dovuta al fatto che nelle 95mila conversazioni tenute in questi anni dai collaboratori appositamente formati del servizio spesso si è toccato il labile confine tra vita e morte”. “Il ‘Sostegno al telefono’ della Caritas è nato nel 2002 in collaborazione con la diocesi e su suggerimento della Südtiroler Vinzenzgemeinschaft (Società di San Vincenzo)”, spiega il direttore della Caritas, Franz Kripp, ricordando che “erano i primi anni in cui ci si confrontava anche con le necessità psichiche e spirituali delle persone”. “Negli ultimi tempi ci hanno raggiunto circa 10mila chiamate all’anno”, aggiunge Silvia Moser, che guida il servizio da quando è nato. “In media ci arrivano 28 chiamate al giorno, compresa la notte”, prosegue, sottolineando che “questo sostegno telefonico è reso possibile grazie a più di 80 volontari che si sono preparati affrontando una formazione approfondita”. Nel 2016 sono state 94, l’1%, le chiamate di persone che annunciano di volersi togliere la vita. “A queste persone – aggiunge Moser – se ne aggiungono altre (più della metà) che sono tendenzialmente soggette al rischio di suicidio a causa di fragilità psichiche croniche”. La metà delle persone (il 45% sono uomini) che si rivolgono al servizio ha tra i 40 e i 59 anni; uno di temi più ricorrenti è la solitudine.