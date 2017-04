Corridoi umanitari: Marco Impagliazzo (Sant’Egidio), “un programma fuori da ogni polemica. È l’Italia generosa che vi accoglie”

“In Italia recentemente ci sono state alcune polemiche sul soccorso in mare alle persone che fuggono dalla guerra. Questo programma dei corridoi umanitari è fuori da ogni polemica, non accetta alcun tipo di polemica, è un programma di pace, di bene, di convivenza e di integrazione. Benvenuti in Italia e siate sicuri che tutto il popolo italiano è felice di accogliervi e di darvi un futuro”. Con queste parole Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, ha accolto questa mattina all’aeroporto di Fiumicino altri 68 profughi siriani giunti in Italia dal Libano grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle chiese evangeliche in Italia e Tavola valdese. Domani sono previsti altri 57 arrivi per un totale di 125 persone, per lo più nuclei familiari, tra cui 48 minori. Il più piccolo si chiama Hikmat: ha tre mesi ed è il quinto figlio di una famiglia di Homs. Con gli arrivi di oggi, il progetto ecumenico dei Corridoi umanitari ha raggiunto la cifra di quasi 800 profughi arrivati in sicurezza e legalmente in Italia, dal febbraio 2016, in accordo con i ministeri degli Esteri e dell’Interno. “Benvenuto in particolare ai più piccoli”, ha detto Marco Impagliazzo. “Ai bambini, alle donne, a tutti coloro che hanno affrontato questo viaggio con speranza. Voi non siete finiti nelle mani dei trafficanti di morte, ma vi siete affidati a mani buone, quelle delle nostre comunità, di tanti italiani generosi che hanno scoperto che ai confini dell’Italia c’è una guerra che non finisce, una sofferenza grande che è quella del popolo siriano. Voi siete qui perché gli italiani vi hanno voluto nelle loro case, nelle loro famiglie, nelle loro comunità. Siete qui per costruire un futuro per la vostra vita. I corridoi umanitari sono un’apertura sul futuro per voi e per noi. Il nostro futuro è comune ed è un futuro di serenità, fuori dalla guerra, nella pace”.