Congresso Fiac: card. Farrell a Papa Francesco, “instancabile testimone di fratellanza, pace e dialogo”

“La sua instancabile testimonianza di fratellanza, di pace e di dialogo sono un magnifico esempio di come vivere concretamente il tema del congresso di oggi”. Lo ha detto il cardinale Kevin J. Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, nel suo saluto a Papa Francesco arrivato nell’Aula del Sinodo per intervenire al II Congresso internazionale sull’Ac “Azione cattolica è missione, con tutti e per tutti”, promosso oggi dal Forum internazionale di Ac (Fiac) e dal Dicastero vaticano. “Lei ha indicato più volte come elemento essenziale dell’Azione cattolica lo spirito missionario”, ha proseguito Farrell, e i partecipanti al Congresso “vogliono riflettere per capire come vivere questo spirito”. “Rimanere, andare, gioire”, le tre parole chiave offerte dal Papa, ha ricordato Farrell. “Tutte le associazioni cattoliche del mondo sentono il desiderio di andare ai confini ed essere discepoli appassionati di Gesù” per portare il messaggio del Vangelo e “l’amore del Padre” agli uomini e alle donne. Con riferimento al viaggio che domani e dopodomani Francesco compirà in Egitto, il cardinale ha assicurato al Pontefice “vicinanza e preghiera in questo importante viaggio apostolico”. “La sua instancabile testimonianza di fratellanza, di pace e di dialogo – ha concluso – sono un magnifico esempio di come vivere concretamente il tema del congresso di oggi. In lei vediamo l’autentico spirito missionario”.