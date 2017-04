Venezuela: nuovo appello dei vescovi, “la protesta pacifica non è un crimine, basta repressione”

“Come venezuelani esigiamo il rispetto dei nostri diritti civili e di tutti i nostri diritti”: è l’ennesimo appello della Conferenza episcopale del Venezuela affidato poche ore fa ai social media in seguito alle tensioni e agli scontri delle ultime settimane, che hanno causato finora 26 vittime durante le manifestazioni di protesta contro il governo. “La protesta civica e pacifica non è un crimine – affermano i vescovi -. E’ un diritto! Non può essere controllata da una repressione senza misura. E’ garantita dalla Costituzione nazionale e protetta dalle leggi”. Ricordando che la Chiesa venezuelana accompagna ed esorta la popolazione a manifestazioni pacifiche, i vescovi chiedono che “siano libere e senza altre restrizioni se non quelle che derivano dal dovere di rispettare la vita, la proprietà e il bene comune”.

Comunicado de la CEV: LOS VENEZOLANOS EXIGIMOS EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS CIVILES Y A TODOS NUESTROS DERECHOS. https://t.co/vBJaRQJPZH pic.twitter.com/WrDuDH9vma — CEV (@CEVmedios) April 25, 2017