Venezuela: la solidarietà della Chiesa cilena, “preghiamo per la pace”

Il cardinale Ricardo Ezzati, arcivescovo di Santiago del Cile, ha ieri celebrato una messa per la pace in Venezuela nella parrocchia latinoamericano nella comunità di Providencia. Presenti alla celebrazione migliaia di venezuelani, preoccupati per la sorte del loro Paese, scosso da ondate di manifestazioni anti-governative e repressione, con 26 vittime nelle ultime tre settimane. “L’odio e la morte non sono le ultime parole della storia. Le ultime parole sono l’amore e la vita”, ha detto il cardinale Ezzati, chiedendo la pace “per l’amato Venezuela”. “Con i vescovi venezuelani – ha aggiunto – in molte occasioni abbiamo avuto modo di riflettere e pregare per ciò che sta accadendo nel loro Paese. Continuiamo a vivere in preghiera e comunione con il popolo venezuelano”. Anche le Conferenze episcopali di Colombia e Panama hanno espresso nei giorni scorsi solidarietà con la Chiesa e il popolo del Venezuela.