Siria: progetto Ospedale Bambino Gesù-Fondazione Giovanni Paolo II per bambini con disturbo post traumatico da stress

Quasi 6 milioni di bambini siriani vivono sotto i bombardamenti. Di questi, secondo l’Unhcr, circa 3 milioni sono cresciuti vedendo solo la guerra. Numeri che rendono evidente la necessità di un intervento mirato rivolto ai piccoli siriani colpiti da disturbi post traumatici da stress. Nasce in quest’ottica il progetto di collaborazione tra Ospedale pediatrico Bambino Gesù e Fondazione Giovanni Paolo II presentato oggi a Roma, nel corso del convegno “Siria – I bambini e la guerra. Le ferite nascoste”. Dopo 6 anni di guerra, due bambini su tre dicono di aver perso qualcuno che amavano, la loro casa è stata bombardata o sono rimasti feriti a causa del conflitto. Il 50% degli adulti denuncia che gli adolescenti ormai fanno uso di droghe per affrontare lo stress. Le violenze domestiche sono aumentate. Secondo l’81% degli adulti intervistati, i bambini sono diventati più aggressivi, moltissimi soffrono di minzione involontaria e di frequente enuresi notturna (lo riferisce il 71% degli adulti) e non riescono a dormire per gli incubi, la paura del buio, dei bombardamenti, della perdita della famiglia. Il progetto di durata triennale presentato oggi ha l’obiettivo, si legge in un comunicato, di “formare gli operatori siriani sul trattamento dei bambini affetti da disturbi post traumatici da stress in modo da ridurre gli effetti a breve e a lungo termine sul piano psicopatologico, comportamentale e cognitivo”. Verranno proposte strategie di intervento e trattamento psicoeducativo ai bambini e agli operatori. Si aiuteranno i bambini a entrare in contatto con le proprie emozioni per poterli accompagnare nel processo di elaborazione del trauma. Fondamentale la formazione degli operatori sugli strumenti diagnostici utili per riconoscere i sintomi, anche subclinici, di un disturbo psicopatologico correlato allo stress.