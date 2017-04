Settimana sociale: mons. Santoro (Cei), a Cagliari con uno “stile partecipativo”

Alla Settimana sociale di Cagliari si giungerà con “uno stile partecipativo”: non da ascoltatori-convegnisti ma, appunto, da partecipanti. A rimarcarlo è l’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, presidente della Commissione episcopale Cei per i problemi sociali e il lavoro e del Comitato organizzatore delle Settimane sociali, che oggi a Roma ha partecipato alla presentazione del messaggio dei vescovi italiani per il 1° maggio. “Il primo punto fondamentale è l’assenza di lavoro”, ha rimarcato il presule, ricordando i dati della disoccupazione giovanile (40%, che nel Sud raggiunge punte del 50-60%) ma soprattutto “le facce e i drammi delle persone”, ha precisato citando la “fila di gente che viene da noi (parroci e vescovi, ndr), dopo aver bussato a tutte le porte, per chiedere un lavoro”. La prova sta nei 200 curriculum che Santoro ha accumulato in un cassetto chiedendo ora “come rispondere a questa gente”. In secondo luogo, il binomio salute-lavoro. “Il lavoro deve esser per la vita, non contro di essa”, ha chiosato facendo riferimento a due ferite aperte come la Terra dei fuochi e il “caso Taranto”. Ancora, “la preoccupante estensione dell’area della povertà”, dove all’assenza di lavoro si affianca “la sua precarietà nelle varie forme d’insicurezza, di lavoro nero, di caporalato, d’illegalità”. Un’ulteriore problematica viene anche dal lavoro femminile, perché se è vero che “le ragazze raggiungono livelli di scolarità superiore rispetto ai coetanei maschi”, è anche vero che “la loro partecipazione al mercato del lavoro rimane molto limitata”.

La Settimana sociale alla denuncia unisce “prospettive per offrire una risposta”, attraverso il racconto delle buone pratiche e delle trasformazioni del mercato del lavoro. A tal proposito, guardando all’Iva, “se si procede nel campo dell’innovazione tecnologica – ha esemplificato il vescovo – è possibile una produzione meno inquinante, ma a questo aspetto positivo si unisce la grande domanda di come gestire il rapporto tra il lavoratore e le macchine robot”.