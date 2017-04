Settimana sociale: Gatti (Comitato organizzatore), mostra fotografica per denuncia, docufilm e “Cercatori di lavOro” per racconto buone pratiche

Un approccio “innovativo e generativo”, capace di produrre “stimoli di cambiamento”. Così si presenta, nelle intenzioni del Comitato organizzatore, la prossima Settimana sociale dei cattolici italiani (Cagliari, 26-29 ottobre 2017). A parlarne, oggi a Roma, è il vicepresidente del Comitato, Sergio Gatti, nel corso di una conferenza stampa sul lavoro – tema della Settimana sociale, cui è dedicato pure il Messaggio Cei in vista del 1° maggio. “Vogliamo arrivare a Cagliari con una lente d’ingrandimento, per non dimenticare le facce delle persone, e una cannocchiale per guardare in prospettiva”, ha esordito Gatti, manifestando la volontà di raccontare “il lavoro che non c’è, quello che c’è, quello che ci sarà e che in parte non conosciamo perché cambierà rispetto a come lo intendiamo oggi”. Tutto questo per giungere, poi, a una proposta “culturale” ma anche “politico-normativa”.

Quindi i linguaggi del racconto. A partire da “una mostra fotografica per documentare la denuncia”, mentre “il linguaggio cinematografico, con la realizzazione di un docufilm, e il progetto ‘Cercatori di lavOro’ serviranno a raccontare le buone pratiche”. Da ultimo lo “stile con il quale ci avviciniamo a Cagliari”. “Il cammino – ha spiegato Gatti – è proposto a tutti coloro che vivono in Italia, anche ai nuovi italiani, giunti spesso nel nostro Paese proprio alla ricerca di lavoro”. E filo conduttore del percorso, anche prima e dopo l’evento ecclesiale, sarà il binomio “giustizia e senso del lavoro”.