Salute: Roma, da domani il congresso Wao e il convegno “Mito e realtà”. Fiocchi (Bambino Gesù), “l’umanità sta vivendo uno tsunami allergico”

Si svolgerà da domani al 29 aprile, a Roma, il congresso annuale della Wao, l’Organizzazione mondiale delle allergie. All’evento, promosso dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, parteciperanno oltre 500 medici e ricercatori provenienti da 50 Paesi del mondo. In contemporanea e nella stessa sede di Roma Eventi, si svolgerà l’ottava edizione del convegno “Mito e realtà”, appuntamento dedicato alle allergie pediatriche. “I due appuntamenti – si legge in una nota – avranno in comune le letture chiave, tradotte in simultanea in inglese e italiano”. Per Alessandro Fiocchi, responsabile di allergologia del Bambino Gesù e presidente del comitato scientifico di entrambi i congressi, “con 400 milioni di persone nel mondo che soffrono di rinite allergica e 300 milioni di asma, l’umanità sta vivendo uno tsunami allergico”. “L’allergia è considerata una malattia del ‘mondo sviluppato’”, prosegue, evidenziando che “la crescita si registra soprattutto nei Paesi occidentali e coinvolge strati sempre più ampi dell’umanità”. Il congresso della Wao approfondirà “i temi più urgenti della lotta alle allergie – prosegue la nota – a cominciare dagli sviluppi sul fronte delle tecniche diagnostiche e di cura fino alle nuove linee guida mondiali per la diagnosi e il trattamento dell’allergia al latte, un problema tra i più frequenti nell’infanzia”. “Il documento – conclude la nota – verrà emanato nel 2018 e vede l’Ospedale Bambino Gesù impegnato in prima linea nell’elaborazione delle raccomandazioni internazionali”.