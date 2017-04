Parlamento Ue: plenaria a Bruxelles, situazione dei diritti in Ungheria. Interviene il premier Orban

(Bruxelles) La situazione dei diritti fondamentali in Ungheria apre la sessione plenaria del Parlamento europeo, che si svolge oggi e domani a Bruxelles. Saranno presenti in emiciclo il Primo ministro ungherese Viktor Orbán e il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans. “I deputati – riferisce una nota dell’Euroassemblea – dovrebbero sollevare la questione della nuova legge sull’istruzione superiore, che sembra colpire direttamente la Central European University”. Nel dibattito “verranno probabilmente discussi anche il progetto di legge che restringe le attività delle organizzazioni non governative, una legge di recente approvazione che prevede la detenzione automatica dei richiedenti asilo, nonché le questioni del pluralismo dei media e dell’indipendenza del sistema giudiziario”. Nella seduta odierna è previsto anche un confronto sull’esito del referendum in Turchia con l’Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini. Inoltre saranno poste in discussione le nuove proposte della Commissione Ue per il pilastro europeo dei diritti sociali: in aula interverrà il commissario per l’occupazione e gli affari sociali MarianneThyssen.