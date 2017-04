Papa Francesco: una delegazione del mondo della danza in piazza San Pietro

Papa Francesco incontra questa mattina una delegazione del mondo della danza durante l’udienza generale. Il maestro Alberto Testa, coreografo, storico e critico di danza, decano della cultura coreutica in Italia, si era rivolto al Santo Padre affinché in occasione della Giornata internazionale della danza, promossa nel 1982 dall’Unesco il 29 aprile di ogni anno, una delegazione di esponenti avesse occasione di incontrare il Papa: artisti, critici, storici, coreografi ed étoiles. Tra gli altri: Carla Fracci e Beppe Menegatti, Luciana Savignano, Luigi Bonino, Elisabetta Terabust, Amedeo Amodio, Eleonora Abbagnato, Susanna Egri, Flavia Pappacena per l’Accademia Nazionale di Danza, Andrea Pontremoli, Cesare Nissirio, Gaia Straccamore oltre a Laura Comi con alcuni giovani danzatori della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, al pittore Giovanni Truncellito e alla coreografa Anna Cuocolo più volte ospite, con suoi interventi coreografici di elevata spiritualità, di Papa San Giovanni Paolo II in Vaticano.