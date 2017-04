Papa Francesco: udienza, “la nostra vita è come un’ancora nel cielo”. “I cristiani possono camminare ovunque”

“Fino a quando perdurerà la cura di Dio nei confronti dell’uomo? Fino a quando il Signore Gesù, che cammina con noi, si prenderà cura di noi?”. Se l’è chiesto il Papa, durante la catechesi di oggi, pronunciata di fronte a 18mila fedeli. “La risposta del Vangelo non lascia adito a dubbi: fino alla fine del mondo!”, ha esclamato Francesco: “Passeranno i cieli, passerà la terra, verranno cancellate le speranza umane, ma la Parola di Dio è più grande di tutto e non passerà. E lui sarà il Dio con noi, Gesù che cammina con noi”. “Non ci sarà giorno della nostra vita in cui cesseremo di essere una preoccupazione per il cuore di Dio”, ha assicurato il Papa: “Lui si preoccupa di noi, cammina con noi. E perché fa questo? Semplicemente perché ci ama”. “E Dio sicuramente provvederà a tutti i nostri bisogni, non ci abbandonerà nel tempo della prova e del buio”, ha proseguito Francesco: “Questa certezza chiede di annidarsi nel nostro animo per non spegnersi mai. Qualcuno la chiama con il nome di Provvidenza, cioè la vicinanza di Dio, l’amore di Dio, il camminare di Gesù con noi”. “Non a caso tra i simboli cristiani della speranza c’è un simbolo che a me piace tanto: l’àncora”, ha fatto notare il Papa, che “esprime che la nostra speranza non è vaga; non va confusa con il sentimento mutevole di chi vuole migliorare le cose di questo mondo in maniera velleitaria, facendo leva solo sulla propria forza di volontà”. La speranza cristiana, infatti, trova la sua radice non nell’attrattiva del futuro, ma nella sicurezza di ciò che Dio ci ha promesso e ha realizzato in Gesù Cristo”.

“Se Lui ci ha garantito di non abbandonarci mai, se l’inizio di ogni vocazione è un ‘Seguimi’, con cui Lui ci assicura di restare sempre davanti a noi, perché allora temere?”, si è chiesto il Papa: “Con questa promessa, i cristiani possono camminare ovunque. Anche attraversando porzioni di mondo ferito, dove le cose non vanno bene, noi siamo tra coloro che anche là continuano a sperare. Dice il salmo: ‘Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me’. È proprio dove dilaga il buio che bisogna tenere accesa una luce”. “Torniamo all’ancora”, ha proseguito Francesco a braccio: “L’ancora è quello che i navigatori buttano sulla spiaggia e poi si aggrappano con la corda per avvicinare il barcone, la barca alla riva”. “La fede nostra è l’ancora in cielo”, ha spiegato il Papa ancora fuori testo: “Noi abbiamo la nostra vita ancorata in cielo. Cosa dobbiamo fare? Aggrapparci alla corda. Andare avanti, sicuri, perché la nostra vita è come un’ancora nel cielo”.