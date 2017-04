Papa Francesco: udienza, “la nostra anima è un’anima migrante”. “Gesù camminerà con noi fino alla fine del mondo”

Il nostro Dio “non è un Dio isolato, è un Dio con noi. Gesù camminerà con noi fino alla fine del mondo”. Lo ha esclamato, a braccio, il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, condita da molte espressioni fuori testo. “Il nostro non è un Dio assente, sequestrato da un cielo lontanissimo”, ha esordito Francesco: “È invece un Dio appassionato dell’uomo, così teneramente amante da essere incapace di separarsi da lui. Noi umani siamo abili nel recidere legami e ponti. Lui invece no. Se il nostro cuore si raffredda, il suo rimane incandescente. Il nostro Dio ci accompagna sempre, anche se per sventura noi ci dimenticassimo di lui”. “La nostra esistenza è un pellegrinaggio, un cammino”, ha spiegato il Papa:”Anche quanti sono mossi da una speranza semplicemente umana, percepiscono la seduzione dell’orizzonte, che li spinge a esplorare mondi che ancora non conoscono”. “La nostra anima è un’anima migrante”, ha affermato Francesco, ricordando che “la Bibbia è piena di storie di pellegrini e viaggiatori”. “La vocazione di Abramo comincia con questo comando: ‘Vattene dalla tua terra’”, ha osservato il Papa citando la Genesi: “E il patriarca lascia quel pezzo di mondo che conosceva bene e che era una delle culle della civiltà del suo tempo. Tutto cospirava contro la sensatezza di quel viaggio. Eppure Abramo parte. Non si diventa uomini e donne maturi se non si percepisce l’attrattiva dell’orizzonte: quel limite tra il cielo e la terra che chiede di essere raggiunto da un popolo di camminatori”. “Nel suo cammino nel mondo, l’uomo non è mai solo”, ha assicurato Francesco: “Soprattutto il cristiano non si sente mai abbandonato, perché Gesù ci assicura di non aspettarci solo al termine del nostro lungo viaggio, ma di accompagnarci in ognuno dei nostri giorni”.