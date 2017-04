Papa Francesco: udienza, 18mila in piazza. Fa salire sei bimbi sulla “papamobile”

Sono sei i bimbi che il Papa oggi ha fatto salire sulla jeep bianca scoperta. Appena cominciato il giro tra i settori delimitati dall’abbraccio del colonnato del Bernini, Francesco ha infatti invitato a bordo sei piccoli bimbi, maschi e femmine, muniti di cappellini colorati blu e arancioni. Tra lo spaesato e il divertito, si sono goduti tutto il tragitto tra i 18mila fedeli presenti oggi in piazza. Molti gli altri piccoli protagonisti che il Papa, come di consueto, ha baciato e accarezzato. Molti anche i doni che gli sono stati consegnati, tra cui un vistoso mazzo di fiori bianchi, che è stato poi adagiato in bella mostra sul cofano della “papamobile”. Il vento anche oggi ha fatto volare più volte lo zucchetto, ogni volta prontamente risistemato. Terminato il giro della piazza, il Papa ha fatto scendere i suoi piccoli ospiti e, prima di percorrere a piedi l’ultimo tratto fino alla sua postazione al centro del sagrato, ha salutato i fedeli della prima fila delle transenne centrali, richiamato da loro a gran voce. Tra essi, anche una ragazza con sindrome di Down, che sorridente ha stretto le mani di Francesco ed ha scambiato qualche parola con lui.