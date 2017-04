Papa Francesco: a Ted 2017, “la solidarietà è una parola che tanti vogliono togliere dal dizionario”

“Come sarebbe bello se alla crescita delle innovazioni scientifiche e tecnologiche corrispondesse anche una sempre maggiore equità e inclusione sociale!”. È l’augurio del Papa, contenuto nel videomessaggio inviato a Ted 2017. “Come sarebbe bello se, mentre scopriamo nuovi pianeti lontani, riscoprissimo i bisogni del fratello e della sorella che mi orbitano attorno! Come sarebbe bello che la fraternità, questa parola così bella e a volte scomoda, non si riducesse solo a assistenza sociale, ma diventasse atteggiamento di fondo nelle scelte a livello politico, economico, scientifico, nei rapporti tra le persone, tra i popoli e i Paesi”, prosegue Francesco. “Solo l’educazione alla fraternità, a una solidarietà concreta, può superare la ‘cultura dello scarto’, che non riguarda solo il cibo e i beni, ma prima di tutto le persone che vengono emarginate da sistemi tecno-economici dove al centro, senza accorgerci, spesso non c’è più l’uomo, ma i prodotti dell’uomo”. “La solidarietà è una parola che tanti vogliono togliere dal dizionario”, ammonisce il Papa: “La solidarietà però non è un meccanismo automatico, non si può programmare o comandare: è una risposta libera che nasce dal cuore di ciascuno. Sì, una risposta libera! Se uno comprende che la sua vita, anche in mezzo a tante contraddizioni, è un dono, che l’amore è la sorgente e il senso della vita, come può trattenere il desiderio di fare del bene agli altri?”. “Non bastano i buoni propositi e le formule di rito, che spesso servono solo a tranquillizzare le coscienze”, il grido d’allarme di Francesco, che ricorda come “gli altri non sono statistiche o numeri: l’altro ha un volto, il ‘tu’ è sempre un volto concreto, un fratello di cui prendersi cura”. L’icona di riferimento, ancora una volta è quella del Buon Samaritano, insieme all’esempio di Madre Teresa di Calcutta. Il punto di partenza è la consapevolezza che “nessun sistema può annullare l’apertura al bene, la compassione, la capacità di reagire al male che nascono dal cuore dell’uomo”. La virtù più necessaria è la speranza, che comincia con un “tu” che diventa un “noi”.