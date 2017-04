Paesi Nordici: giovani cattolici di Svezia, Norvegia e Danimarca, tre giornate di “condivisione nella fede”

Sono in preparazione per i giovani cattolici di Svezia, Norvegia e Danimarca tre giornate di “condivisione e di crescita nella fede” che si svolgeranno a Vadstena, Svezia, dal 1° al 3 settembre prossimi. L’evento ha come titolo “L’Onnipotente ha fatto per me grandi cose, Santo è il suo nome” e segnerà l’inizio del cammino di preparazione dei giovani nordici alla Giornata mondiale della gioventù di Panama nel 2019. Il programma, in via di definizione, prevede infatti momenti di preghiera, catechesi e scambio di esperienze. A organizzare l’evento, le associazioni dei Giovani cattolici svedesi (Suk), dei Giovani cattolici danesi (Duk) e dei Giovani cattolici norvegesi (Nuk), che definiscono l’incontro una “mini-giornata della gioventù”. Sono attesi circa 500 partecipanti a Vadstena, sulla sponda orientale del lago di Vättern, nella Svezia meridionale. Qui trascorse parte della sua vita e fondò il primo monastero Santa Brigida di Svezia. A Vadstena sono conservate anche le sue spoglie. Il luogo è stato scelto per il suo significato spirituale, ma anche perché “Santa Brigida è una dei sei patroni d’Europa”.