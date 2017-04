Ong e salvataggi in mare: mons. Galantino, “non bisogna confondere chi aiuta con chi sfrutta”. Fare i nomi per non favorire “chi vuole pescare nel torbido”

Roma, 26 aprile 2017: mons. Nunzio Galantino alla presentazione del Messaggio dei vescovi per il 1° maggio (Siciliani-Gennari/SIR)

“Non bisogna confondere chi aiuta con chi sfrutta. Se si hanno i nomi bisogna, in un clima come quello italiano, farli subito, altrimenti si fa confusione e chi vuole pescare nel torbido trova l’occasione giusta”. È il richiamo del segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino, a proposito delle accuse lanciate in questi giorni sulle Ong impegnate a fianco dei migranti. “Le denunce generiche non servono”, ha rimarcato Galantino parlando a margine di una conferenza stampa sul tema del lavoro. E l’affermazione secondo cui “gli immigrati tolgono lavoro agli italiani” colpisce ma “non è vera”, come dimostrato da “tutte le indagini che sono state fatte sul piano economico”. Perciò “il problema è anche d’informazione”, ha rilevato il segretario generale della Cei, osservando che “specula sulle migrazioni non solo chi disonestamente fa soldi sugli immigrati, e qui non dimentichiamo il caporalato”, ma si specula “anche attraverso frasi come queste”. “Si tratta di passare dalla percezione alla realtà – ha concluso – e la realtà è fatta di numeri, d’indagini”. Indagini come lo “splendido Rapporto” di Caritas e Migrantes. “Andiamole a leggere e diffondiamole – l’invito finale – non perché sono cose di Chiesa, ma di umanità, di cultura”.