Ong e salvataggi in mare: Cipsi, “basta menzogne e falsità sulla pelle dei migranti”

“La vita di ogni essere umano va difesa e tutelata nella sua pienezza! Chi non lo fa e utilizza le sofferenze della vita per interessi e fini politici, non fa politica e contribuisce a costruire inciviltà”. Così, Guido Barbera, presidente di Solidarietà e cooperazione Cipsi, coordinamento di 30 associazioni di solidarietà e cooperazione, interviene oggi in merito alle recenti accuse alle Organizzazioni non governative (Ong) impegnate nel Mediterraneo (Proactiva open arms, Medici senza frontiere, Sos Méditerranée, Moas, Save the children, Jugend Rettet, Sea watch, Sea eye e Life boat). “Le accuse contro le Ong, costantemente impegnate a tamponare le assenze della politica europea salvando vite nel Mediterraneo, sono strumentali e vergognose – afferma Barbera -. Non solo l’Italia e l’Europa sono tra i principali commercianti di armi nei Paesi dai quali le persone fuggono, ma hanno facilitato e sostenuto gran parte dei conflitti che hanno destabilizzato molti Paesi nell’ultimo decennio. Una presenza concreta e attiva dell’Unione europea e dei suoi Stati avrebbe inoltre evitato le oltre 30mila vittime di questi ultimi anni”. “Le accuse alle Ong che intervengono faticosamente ogni giorno nel tentativo di salvare vite umane – prosegue -, intendono semplicemente scaricare responsabilità dei fallimenti o, peggio ancora, degli interessi politici. L’assenza e il fallimento delle istituzioni internazionali sono indiscutibili. Così come gli interessi di molti Stati”. “Mentre Frontex si limita a proteggere forzatamente i confini e l’Europa assiste indifferente, non è lecito attaccare il mondo del volontariato”, sottolinea Barbera, come non è lecito “cercare voti e fare campagna elettorale sulla pelle della gente! Basta menzogne e falsità sulle migrazioni e le conseguenze nei nostri territori! Si può solo parlare, come ha fatto Papa Francesco davanti al dramma dei profughi, di vera vergogna”.