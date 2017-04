Ong e salvataggi in mare: Acri, “attacchi indiscriminati e pretestuosi”

“L’indiscriminato attacco alle Ong, recentemente operato da più parti, dimostra, se non una pretestuosa intenzionalità, quanto meno una mancanza di conoscenza della loro attività e del ruolo più generale del Terzo settore nel nostro Paese”. Lo dichiara oggi Giuseppe Guzzetti, presidente di Acri, l’associazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria che da tempo collaborano con le Organizzazioni non governative (Ong) del nostro Paese, sostenendo numerosi interventi di cooperazione internazionale, tra cui il soccorso dei migranti nel Mare Mediterraneo. “Se vi sono responsabilità di singole Ong che hanno operato al di fuori della legge – puntualizza Guzzetti -, è bene che queste vengano accertate e perseguite. Al momento, tuttavia, vi sono solo ipotesi e non notizie di reato, che però, puntualmente e strumentalmente, sono state amplificate ed estese a tutta la categoria. Ciò mina il bene più prezioso di cui le nostre comunità possono disporre: la fiducia”.