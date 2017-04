Nuovi martiri: Venegono Superiore, sabato 29 aprile una veglia per tutti gli operatori pastorali uccisi nel mondo

Sabato 29 aprile, alle ore 19, sarà ospite della comunità dei missionari comboniani di Venegono Superiore (Va) mons. Vincenzo Paglia, presidente del Pontificia Accademia per la vita. Mons. Paglia è un grande conoscitore della figura di mons. Romero di cui è stato postulatore della causa di beatificazione. “La vita di mons. Oscar Arnulfo Romero, vescovo di San Salvador, ucciso il 24 di marzo del 1980 mentre celebrava l’eucarestia è molto conosciuta, fuori e dentro la Chiesa – sottolineano i promotori -. Il popolo salvadoregno e latinoamericano in generale lo considera, già da molto tempo, martire e in lui si identificano tutti coloro che considerano la lotta per la difesa dei diritti umani, la pace e la giustizia, il centro della loro vita e del loro impegno. La Chiesa cattolica ricorda, proprio il 24 marzo, anniversario dell’assassinato di mons. Romero, tutti i nuovi martiri”. Proprio in memoria di tutti gli operatori pastorali uccisi nel mondo, si terra – a partire dalle 21 – una veglia di preghiera.