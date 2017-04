Missione: al Teatro Sociale di Como la presentazione del libro su padre Giuseppe Ambrosoli

Verrà presentato questo pomeriggio, alle 18, al Teatro Sociale di Como il libro “Chiamatemi Giuseppe. Padre Ambrosoli, medico e missionario”, di Elisabetta Soglio con Giovanna Ambrosoli. Il volume, edito da Sanpaolo, racconta la vicenda umana e spirituale di padre Ambrosoli, missionario comboniano e medico, morto il 27 marzo 1987 nel nord dell’Uganda e dichiarato venerabile da Papa Francesco il 17 dicembre 2015. A trent’anni dalla sua morte il Dr. Ambrosoli Memorial Hospital, l’ospedale da lui fondato a Kalongo, è una delle realtà sanitarie più all’avanguardia del Paese. Un’eredità custodita dai missionari comboniani e dalla fondazione che ne ha raccolto l’eredità. “Leggere questo libro – scrive nella premessa il direttore di Repubblica Mario Calabresi – è un viaggio che ci parla di ieri, ma anche di oggi e domani, perché il suo ospedale continua a funzionare a pieno ritmo, con i suoi 300 posti letto sempre pieni e mostra come il coraggio, la cura e la gratuità siano capaci di riempire una vita di significato, di speranza e di amore”. Alla presentazione parteciperà anche padre Egidio Tocalli, missionario comboniano che ne raccolse l’eredità. “Questo volume – scrive nella prefazione il card. Gianfranco Ravasi – costituisce un atto di “ricordo” nel senso etimologico autentico, cioè un “riportare al cuore” per far rivivere non solo la memoria di una figura così significativa ma soprattutto per far continuare il palpito del suo cuore, fondato sull’amore evangelico. Risuona, così, ancora una volta il suo appello che potrebbe essere assunto a emblema della sua vita: “‘Comunque dobbiamo andare avanti. C’è ancora così tanto da fare!’”.