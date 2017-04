Migranti: Caritas Benevento, nella comunità accogliente di Petruro Irpino battezzati due bimbi

“Il futuro passa attraverso l’accoglienza e la valorizzazione delle diversità”: Con queste parole l’arcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca ha salutato la comunità di Petruro Irpino che si è stretta alle famiglie di Marvelous e Testimony il giorno del battesimo dei due bambini ospiti dello Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), in collaborazione con la Caritas diocesana di Benevento. “Questa nostra Italia sta invecchiando, ma oggi si festeggia la vita e la rinascita”, ha detto mons. Accrocca durante la messa celebrata il 24 aprile: “Questi bambini hanno riportato la vita nei nostri vicoli, nella nostra piazza. Oggi, con la collaborazione di tutti (operatori Caritas e cittadini petruresi) possiamo dire che la sfida, la scommessa, è stata vinta: Petruro un esempio di integrazione multiculturale e multirazziale”. Il paese di Petruro Irpino ha aderito al Manifesto Caritas per una rete dei “Piccoli Comuni del Welcome” e quotidianamente mostra la buona accoglienza che può essere messa in atto tramite le strutture Sprar.