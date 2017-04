Lavoro: mons. Galantino, “finanziarizzazione dell’economia” è “logica diabolica”

Mettere al primo posto il lavoro, come chiede il Messaggio dei vescovi italiani per il prossimo 1° maggio, è importante “non solo per le persone, ma per la tenuta etica e morale della nostra nazione”. Lo ha ricordato il segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino, presentando oggi a Roma il Messaggio, che guarda alla prossima Settimana sociale dei cattolici italiani (Cagliari, 26-29 ottobre 2017), dedicata proprio al tema del “lavoro che vogliamo: ‘libero, creativo, partecipativo e solidale'”. “Il lavoro che manca – ha precisato Galantino – finisce per privare di senso la vita delle persone”, generando “una categoria particolare di scartati” che patiscono “una doppia beffa”: la disoccupazione e la marginalizzazione, magari perdendo anche la casa proprio perché sono senza lavoro e non riescono a trovarlo. “La finanziarizzazione dell’economia nella nostra società – ha aggiunto il segretario generale della Cei – ha fatto diventare il lavoro uno dei modi per fare soldi”, ma questa – ha precisato – è una “logica diabolica che rischia di non fare avvertire la drammaticità della mancanza di lavoro”.