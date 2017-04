Lavoro: Messaggio Cei, sua centralità genera “valore economico realmente propulsivo per l’intera comunità”

Il lavoro non può “venire ridotto alla sola, pur importante, dimensione economica”: esso è “espressione della creatività che rende l’essere umano simile al suo Creatore” ed è “sempre associato al senso della vita”, non potendo “mai essere ridotto a ‘occupazione’”. È quanto scrive la Commissione episcopale Cei per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace nel Messaggio per il 1° maggio 2017, presentato oggi a Roma. Giustizia e senso del lavoro sono questioni “strettamente intrecciate tra loro”, riconoscono i vescovi, dal momento che “è solo laddove si riconosce la centralità del lavoro che si può generare un valore economico realmente propulsivo per l’intera comunità”. Il Messaggio chiede di “saper cogliere gli aspetti promettenti che aiutano a pensare alla possibilità di affrontare la sfida e costruire un’economia capace di uno sviluppo sostenibile; sfida che è possibile vincere rimettendo il lavoro al primo posto”. L’attenzione va quindi alla scuola – “primo investimento di una società che pensa al proprio futuro” -, al “ruolo delle imprese”, alla “questione dell’orario di lavoro e dell’armonizzazione dei tempi lavorativi e familiari”, alla “promozione della nuova imprenditorialità, espressione della capacità d’iniziativa dell’essere umano, via che può vedere protagonisti soprattutto i giovani”. “È proprio tale conversione che può davvero fare ripartire l’intero Paese, nella consapevolezza della grande tradizione imprenditoriale, professionale, artigiana e operaia che abbiamo alle nostre spalle, profondamente intrisa della concezione cristiana”, conclude il testo, citando la prossima Settimana sociale, “incontro nel quale la Chiesa italiana intende dare un contributo effettivo alla società italiana, affinché sia finalmente riconquistata la centralità del valore del lavoro”.