Istituto Toniolo: Rapporto Giovani 2017, domani presentazione in Università Cattolica a Milano

Qual è il rapporto tra i giovani e mondo della formazione? Tra giovani e partecipazione? Cosa sono le “Soft Skills” per trovare un impiego oggi? Come si può essere competitivi nel mondo del lavoro? A queste domande ha tentato di dare una risposta il Rapporto Giovani 2017 realizzato dall’Istituto Toniolo, che ha interrogato oltre 9mila giovani sui maggiori temi di attualità. Ne è venuto fuori un rapporto approfondito, che fotografa uno spaccato della realtà italiana e, allo stesso tempo, si focalizza sui temi di maggiore rilevanza nel Paese. Domani pomeriggio (alle 17) nell’aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano si terrà il focus su “Innovazione 4.0: una sfida per le nuove generazioni e le imprese. Quale ruolo per l’Università?”, iniziativa promossa dall’Istituto Toniolo e dalla Cattolica. L’incontro fa parte di una serie di appuntamenti (il prossimo il nove maggio a Piacenza) per presentare il “Rapporto Giovani 2017 – La condizione giovanile in Italia”, realizzato con il sostegno della Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo. Nel corso della giornata di domani, interverranno Alessandro Rosina, docente di demografia alla Cattolica e coordinatore scientifico del Rapporto Giovani, Massimo Giannini, giornalista de La Repubblica, Alfredo Altavilla, chief operating officer per Europa, Africa e Medio Oriente per il gruppo Fca e Pontecorvo Ricciardi, responsabile delle comunicazioni per Ferrarelle.