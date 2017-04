Giuseppe Moscati: Caritas Roma, il 6 maggio la sua reliquia al poliambulatorio di via Marsala

“La carità e la cura: l’insegnamento di Giuseppe Moscati, il medico santo” è il tema dell’incontro che si svolgerà il prossimo 6 maggio, alle 9, nel Poliambulatorio della Caritas di Roma in via Marsala 97. L’incontro sarà uno dei momenti della visita che la reliquia del santo farà alla struttura medica della Caritas alla Stazione Termini. L’iniziativa è inserita nell’ambito della Peregrinatio Romana della Reliquia Maggiore di San Giuseppe Moscati. Il programma prevede alle 9 l’arrivo della reliquia nei locali del Poliambulatorio. Alle 9.15 mons. Enrico Feroci, direttore della Caritas Roma, presiederà la celebrazione eucaristica. A seguire un momento di approfondimento sulla figura del medico santo Giuseppe Moscati: introduce e modera don Andrea Manto (sacerdote e medico); ne parlano padre Alessandro Piazzesi (Sj, responsabile del culto a San Giuseppe Moscati) e il dottor Pasquale Bellotti (medico e volontario della Caritas di Roma). Alle 13 un momento di preghiera conclusivo e la partenza della reliquia. Nel corso della mattinata la reliquia del santo sarà esposta presso il Poliambulatorio. Per chi vuole sarà possibile fare una visita guidata alla struttura sanitaria ed incontrare i volontari che vi operano, e raccogliersi in preghiera nella cappella. La partecipazione è libera ma, per motivi organizzativi, è necessario segnalare la presenza: 06.4454791 – email: area.sanitaria@caritasroma.it