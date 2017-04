Festival della Comunicazione: Cesena, ricco programma degli eventi culturali. Tra gli ospiti Scaraffia e Cacciari

Al Festival della comunicazione, in programma a Cesena dal 19 al 29 maggio, non verrà trascurato l’ambito della cultura. Sabato 13 maggio Lucetta Scaraffia, editorialista de “L’Osservatore Romano” presenterà il libro “Dall’ultimo banco”, una riflessione sulla presenza delle donne nella chiesa. Venerdì 19 sarà la volta di Massimo Cacciari, filosofo, accademico e politico che interverrà su “L’Umanesimo oggi”. Tra le mostre che verranno allestite, è da segnalare “Comunicare la Parola” ospitata presso la Chiesa di San Zenone. Si tratta di un’esposizione dedicata ai volumi liturgici della diocesi di Cesena-Sarsina, a cura di Marino Mengozzi e dell’Ufficio diocesano di Arte Sacra e Beni culturali in collaborazione col Rotary Club di Cesena. Nell’Abbazia di Santa Maria del Monte ci sarà invece la prima mostra Ex voto contemporanei alla Madonna del Monte. Sul tema, sabato 27 maggio si svolgerà il convegno “Gli Ex voto dell’Abbazia del Monte. Fede ed espressione comunicativa” a cui interverrà Elisabetta Bovero, direttrice della Biblioteca Malatestiana. Presso Palazzo del Ridotto sarà visitabile invece la mostra “Dalle origini della Olivetti fino agli anni ‘70”, a cura dell’associazione nazionale collezionisti macchine per ufficio d’epoca. In programma anche il convegno “Adriano Olivetti comunicatore di speranza”. Nella serata di martedì 23 maggio si terrà lo spettacolo con Roberto Mercadini e Cecilia Dazzi. Sabato 27 spazio alla poesia con i poeti Franco Casadei, Gianfranco Lauretano e Cesare Cavoni. Il programma completo degli eventi è disponibile su www.corrierecesenate.it nella sezione dedicata al Festival della comunicazione.