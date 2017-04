Diocesi: Palermo, “Festa dei popoli”. Vari eventi attorno al tema “Tutti i popoli per la giustizia e la pace”

“Tutti i popoli per la giustizia e la pace”: questo il tema della “Festa dei popoli” promossa da diversi organismi cattolici della diocesi di Palermo insieme ad associazioni di immigrati e per gli immigrati, scuole superiori, comunità etniche, che si svolgerà al Foro Italico di Palermo domenica 7 maggio. Intorno al tema scelto si ritroveranno “tutti i palermitani”, sia nativi che nati in altri continenti “ma che per motivi diversi hanno scelto di vivere in questa città, hanno voluto focalizzare la loro attenzione”, si legge in una nota: “un tema che vuol far crescere il protagonismo positivo nella costruzione di una convivenza armoniosa e pacifica, dove i valori della giustizia e della pace sono la piattaforma valoriale condivisa”. Attraverso il gioco della pallavolo o il cricket, aperti all’accoglienza di tutti i promotori intendono contribuire “a invertire la tendenza di considerare l’altro come un concorrente o un suddito da dominare”. Tra le iniziative della giornata una ludoteca animata da persone di culture diverse e l’esposizione, a cura degli alunni di due licei artistici della città, di lavori per esprimere come vedono il futuro fondato sulla giustizia e la pace. Il dono dei loro lavori, sono “un segno chiaro di solidarietà con le popolazioni del Sud del mondo da dove provengono molti profughi e rifugiati, per contribuire alla realizzazione di un pozzo in Guinea Bissau”. La giornata si concluderà in serata con un momento di festa dove le diversità culturali si esprimeranno attraverso canti, danze, coreografie e presentazione dei vestiti tradizionali dei differenti Paesi.