Diocesi: Latina-Terracina-Sezze-Priverno, domani a Latina un volume sulla comunità salesiana

La comunità salesiana di Latina e l’Istituto Storico Salesiano di Roma (Isa) presenteranno domani al pubblico il volume “Un clero per la ‘città nuova’, I salesiani da Littoria a Latina”, scritto da Clemente Ciammaruconi per lo stesso Isa. L’incontro si terrà alle 18 presso la sala “De Pasquale” del Palazzo Comunale del Capoluogo pontino. Il testo – si legge nella presentazione dell’iniziativa – racconta la presenza salesiana a Latina negli anni 1942-1953, non solo storia della famiglia religiosa ma anche quella di una città che si avviava a trovare una sua identità. Sono previsti gli interventi dei professori Augusto D’Angelo e Lucia Ceci (Università Sapienza e Tor Vergata), moderati da Francesco Motto, direttore emerito dell’Isa. In conclusione, l’intervento di don Andrea Marianelli, attuale superiore della comunità salesiana di Latina. Previsto anche un intervento del vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, monsignor Mariano Crociata.