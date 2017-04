Diocesi: Genova, il card. Bagnasco scrive ai fedeli della diocesi. “Papa Francesco viene per incontrare tutti noi”

“Cari fratelli e sorelle nel Signore, siamo ormai vicini alla visita del Santo Padre Francesco: sabato 27 maggio sarà il giorno atteso. Il Papa viene per incontrare Genova, cioè tutti noi! Il successore di San Pietro, vescovo di Roma e pastore della Chiesa universale, viene per conoscerci da vicino, per confermarci nella fede e incoraggiarci nella carità. Viene per sostenere l’impegno missionario di portare la gioia del Vangelo in qualunque ambiente di vita”. Ad affermarlo il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei, in un messaggio che ha scritto per l’occasione e che verrà letto in tutte le parrocchie e nelle comunità durante le messe di domenica 7 maggio. La lettera del cardinale è stata anche pubblicata sul settimanale cattolico della diocesi “Il Cittadino”. “Vogliamo che il Papa senta il calore del nostro abbraccio di popolo, che veda la nostra gioia di incontrarlo, di ascoltare le sue parole, di pregare insieme a lui per noi, la Chiesa, il lavoro, la famiglia, il mondo”, ha scritto ancora il porporato. “Invito tutti a pregare per questo incontro di fede e di gioia, e ad essere presenti secondo le indicazioni che ogni parroco conosce. Ognuno desideri di poter dire: io c’ero! Sono certo – ha proseguito – che tutti faremo il possibile per accogliere Papa Francesco con entusiasmo, specialmente nel momento conclusivo della santa messa in piazzale Kennedy”. La diocesi informa, inoltre, che, domenica 7 maggio, verrà effettuata nelle parrocchie una raccolta di offerte da destinare alla carità del Papa e all’organizzazione della visita.