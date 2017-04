Diocesi: Campobasso-Bojano, domani il vescovo Bregantini “rilegge” l’Humanae vitae

Torna di moda la demografia. Non annoia più ascoltare cifre e dati. Piuttosto, fa paura leggere e meditare certe proiezioni sul futuro demografico dell’Italia. E del Molise, in particolare. “Perché sempre meno sono i bimbi che nascono – afferma il vescovo Bregantini- e sempre più crescono le nostre esigenze. Personali e sociali”. Ad affrontare questo tema sarà Cecilia Tomassini, docente di Demografia ed Elementi di Statistica sociale all’Università del Molise, durante il quarto incontro promosso dalla Scuola di formazione all’impegno socio-politico “Beato Giuseppe Toniolo” di Campobasso. L’appuntamento – informano i promotori – è per domani, 27 aprile, alle ore 17.30, presso la Biblioteca della Scuola di Teologia della diocesi di Campobasso -Bojano, in via Mazzini, 80. Per l’occasione l’arcivescovo, monsignor Giancarlo Bregantini, a 50 anni di distanza, rileggerà l’enciclica Humanae vitae: un documento profetico, quello di Paolo VI – si legge in un comunicato – “atteso e contestato e perciò serio ed impegnativo; un testo che può essere attualizzato come base della lettura demografica del Molise. Una preziosa occasione, anche in campo laico, per capire che solo ponendo radici di coraggio etico sarà possibile avere anche riposte valide sul piano economico e sociale”.