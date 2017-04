Diocesi: Assisi, le reliquie dei santi genitori di Teresina di Lisieux da ieri al 30 aprile

Le reliquie dei corpi dei santi Luigi e Zelia Martin, genitori di santa Teresina del Bambin Gesù, per la prima volta in Italia dopo la loro canonizzazione da parte di Papa Francesco, sono giunte ieri ad Assisi, accolte nella chiesa di san Marco. L’urna, che contiene parti dei resti mortali degli sposi canonizzati nel 2015, verrà ospitata in varie chiese diocesane rimanendovi fino a domenica 30 aprile. La città serafica già nel 2000, anno del grande Giubileo, accolse le spoglie mortali di santa Teresina. Questa mattina le reliquie hanno raggiunto la chiesa di San Michele. Nel pomeriggio dalle 16 sono previsti rosario, adorazione eucaristica animata, e vespri mentre alle 19 la santa messa sarà celebrata da don Silvio Longobardi. Alle 21 ci sarà un incontro con genitori e catechisti. Domani le reliquie arriveranno alla Chiesa nuova di Assisi dove, alle 9 dopo l’accoglienza, seguiranno i saluti del vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino monsignor Domenico Sorrentino, del sindaco Stefania Proietti e del guardiano del convento padre Francesco De Lazzari. Diversi gli incontri e i momenti di preghiera in programma. Venerdì 28 aprile sempre nella Chiesa Nuova alle 7,30 verrà celebrata la Messa e alle 9 l’urna verrà portata in processione al Santuario della Spogliazione (chiesa di Santa Maria Maggiore). Alle 10,30 l’incontro con gli operatori e gli ospiti dei centri Caritas, alle ore 12 l’Angelus presieduto da mons. Sorrentino che il 29 aprile alle 18,30 celebrerà la Messa. Domenica 30 aprile la partenza dell’urna dopo le lodi celebrate alle 7.