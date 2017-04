Cinema: Festival “Popoli e religioni”, pubblicato il bando per l’edizione 2017

Sarà la metamorfosi il tema della tredicesima edizione del Festival del cinema “Popoli e religioni” di Terni, organizzato dall’Istituto di studi teologici e storico-sociali di Terni e in programma dall’11 al 19 novembre 2017. È stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito internet del Festival il bando per partecipare alla competizione, che presenta quest’anno diverse novità. Per la prima volta, infatti, a tutte e tre le categorie in concorso – lungometraggio, cortometraggio e documentari – si può partecipare attraverso la piattaforma internazionale Film Freeway (www.filmfreeway.com) ed è prevista una tassa d’iscrizione di 5 euro per il bando riservato ai cortometraggi, mentre resta gratuita quella per le altre due categorie. “Una cifra simbolica – spiega il direttore artistico Arnaldo Casali – inserita per garantire che partecipino solo autori realmente interessati al Festival”. “Lo scorso anno – aggiunge – abbiamo ricevuto più di 800 corti, alcuni di grandissima qualità, ma anche altri che non avevano nulla a che fare con la nostra linea. Abbiamo quindi da una parte la necessità di avere un filtro maggiore, dall’altra quella di avere un budget da reinvestire nella selezione stessa dei film”.

Un’altra novità è che tutti i film dovranno essere disponibili in lingua italiana e in lingua inglese. I film saranno giudicati infatti da ben tre giurie internazionali: quella del festival, quella Signis e quella ecumenica. Oltre ai premi per il miglior film, miglior corto e miglior documentario, verranno assegnati quelli per la miglior regia, migliore attore, migliore attrice, miglior sceneggiatura, miglior fotografia, miglior colonna sonora, migliori effetti, miglior film umbro e Gran premio della giuria. Si allarga anche la rete internazionale dei festival del cinema interreligioso, che il Terni Film Festival ha costituito con le kermesse di Zamosc in Polonia e La Salette in Francia: quest’anno nella rete entrerà infatti anche il festival Niepokalanòw di Breslavia, sempre in Polonia. Si sta rafforzando inoltre la collaborazione con il Religion Today di Trento e la rete dei festival del cinema dell’Umbria che nei giorni scorsi ha incontrato a Perugia la nuova Umbria Film Commission per elaborare forme di collaborazione. Per partecipare al Festival le opere dovranno pervenire entro il 15 luglio 2017.