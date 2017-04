C9: Burke (direttore Sala Stampa), su riforma dei tribunali “aggiornamenti, non cambiamenti fondamentali”

foto SIR/Marco Calvarese

Sulla riforma dei tribunali sono in corso “aggiornamenti, non cambiamenti fondamentali”. A riferirlo ai giornalisti, nel briefing sull’ultima riunione del C9, che si conclude oggi in Vaticano, è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Greg Burke. Alle riunioni, che sono cominciate lunedì e si concluderanno questo pomeriggio, con l’orario abituale (9-12.30; 16.30-18), oltre al Papa (che si è assentato solo questa mattina per l’udienza) “erano presenti tutti i cardinali, il cardinale Marx è arrivato un po’ in ritardo”, ha riferito il portavoce vaticano. Durante le sessioni di lavoro, è continuata la discussione sulla riforma della Curia Romana, centrata in particolare questa volta sulla Congregazione Propaganda Fide e sul Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. “I cardinali hanno studiato dei testi da sottoporre all’attenzione del Santo Padre per arrivare ad una nuova Pastor Bonus”, ha detto Burke, relativi precisamente al Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, al Pontificio Consiglio per i testi legislativi e ai tre tribunali vaticani: Penitenzieria apostolica, Segnatura apostolica e Rota Romana. “Sta prendendo corpo la nuova costituzione”, ha aggiunto il portavoce vaticano rispondendo alle domande dei giornalisti su quale sia lo stato di avanzamento della bozza. “Non aspettatevi grandi cambiamenti”, ha reso noto Burke, precisando per quanto riguarda l’attività dei tribunali, ognuno dei quali rimane “indipendente” dall’altro – si tratta “di aggiornamenti, non di cambiamenti fondamentali, nello spirito della salus animarum e della diaconia della giustizia”.