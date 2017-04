Azione cattolica: dal 28 aprile la XVI Assemblea nazionale. Il 30 l’incontro con Papa Francesco

Saranno più di 1000 i delegati alla XVI Assemblea nazionale dell’Azione cattolica italiana chiamati ad eleggere il Consiglio nazionale dell’associazione per il triennio 2017-2020. Rappresentano i 350mila soci di Ac presenti in più di 7 mila parrocchie e in tutte le diocesi d’Italia. Appuntamento a Roma da venerdì 28 aprile pomeriggio all’1 maggio mattina (Domus Pacis in via di Torre Rossa 94). Il tema dell’assise è “Fare nuove tutte le cose. Radicati nel futuro, custodi dell’essenziale”. Nei giorni dell’Assemblea, domenica 30 aprile mattina in Piazza San Pietro, #AC150 Futuro Presente, lo straordinario Incontro festa con Papa Francesco. Insieme ai delegati alla XVI Assemblea e ad una nutrita rappresentanza delle Ac di tutto il mondo, saranno presenti oltre 100 mila soci di Ac provenienti da tutto il Paese. L’abbraccio con il Pontefice sarà l’inizio delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita dell’Azione cattolica italiana che proseguiranno con altre iniziative e appuntamenti per tutto il 2018. Domani, giovedì 27 aprile mattina, promosso dal Forum internazionale di Azione cattolica (Fiac), nell’Aula del Sinodo in Vaticano, si terrà il II Congresso internazionale sull’Ac (Azione Cattolica è missione con tutti e per tutti) ai cui lavori è prevista la partecipazione di Papa Francesco. Da venerdì 28 aprile mattina, il Forum si riunirà per la VII Assemblea elettiva chiamata a eleggere i componenti del nuovo Segretariato. Presidente onorario della XVI Assemblea nazionale Ac sarà Paul Jacob Bhatti, ministro per le Minoranze del Pakistan. Ai lavori interverranno il card. Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita; mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei; Enzo Bianchi, fondatore della Comunità monastica di Bose; Sergio Gatti, vicepresidente del Comitato delle Settimane sociali; Marcello Sorgi, editorialista de “La Stampa”.